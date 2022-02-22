Putin'in Ukrayna kararına dünyadan tepkiler: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali şimdiden başladı

Son dakika haberi! Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.



AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

İNGİLTERE: RUSYA'NIN UKRAYNA'YI İŞGALİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin şimdiden başladığını öne sürdü. Javid, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Javid, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığını varsayabilirsiniz" dedi.

Javid ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin Batı ile diyalog yerine savaşmayı seçtiğini gösterdiğini aktardı. BBC TV'ye konuşan sağlık bakanı, "Biz her zaman diyaloğu tercih ettik ve etmeye devam ediyoruz, ancak Başkan Putin'in eylemlerinden diyalog yerine yüzleşmeyi seçtiği açık. Ukrayna'ya askeri malzeme desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"1962'DEKİ KÜBA FÜZE KRİZİ KADAR VAHİM BİR DURUM"

Diğer taraftan Javid, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki bir çatışmanın dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdiği 1962 Küba füze krizi kadar vahim bir durum yarattığı fikrine katıldığını açıkladı.



Javid, "Bunun kadar ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.



Küba füze krizi 1962'de Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de ABD füze konuşlandırmasına Küba'ya balistik füzeler göndererek yanıt vermesiyle patlak vermişti.

JAPONYA'DAN AÇIKLAMA



Japonya, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde yönetimleri tanıma kararını kınadı. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa kararı "Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslararası hukuku ihlal" olarak nitelendirdi.



Hayaşi, "Gidişatı ciddi endişeyle yakından izlediklerini" kaydeden Hayaşi, söz konusu hamleye karşı Rusya'ya "yaptırımlar dahil sert cevap" verilmesi kapsamında ülkesinin, G-7 ülkeleri dahil "uluslararası toplumla beraber" hareket edeceğini belirtti.



AVUSTRALYA'DAN KOŞULSUZ GERİ ÇEKİLME VURGUSU



Karara karşı çıkan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" dedi.



Rusya'nın aldığı kararı "Kabul edilemez, sebepsiz ve haksız" olarak tanımlayan Morrison, "Rusya geri adım atmalı. Koşulsuz olarak kendi sınırlarının arkasına çekilmeli ve komşularını tehdit etmekten vazgeçmelidir" diye konuştu.

GÜNEY KORE: UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYULMALI



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek, ülkesinin krizin barışçıl bir çözüme ulaşması çabalarına katılacağını söyledi.



Yonhap'ın haberine göre Moon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıyarak buraya asker sevk etme kararının ardından Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenledi.



Toplantıda konuşan Moon, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini kaydetti.



"Dünya ülkeleri bir araya gelerek Ukrayna'daki duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm için çalışmalılar." diyen Moon, Güney Kore'nin uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak bu çabalara aktif olarak katılacağını aktardı.



Moon, yetkililerden Ukrayna’daki Güney Kore vatandaşlarının korunması için kapsamlı bir çalışma yapmalarını ve ülke ekonomisinin krizden en asgari şekilde etkilenmesi için önlemler almalarını istedi.

İSVEÇ: SERT ŞEKİLDE KINIYORUZ



İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri resmen tanıma kararını sert şekilde kınadıklarını bildirdi.



Andersson, düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararının, Minsk Barış Anlaşması ve uluslararası hukuku açık ihlal olduğunu kaydetti.



Avrupa Birliği ve ABD'nin yaptırımlarının Rusya'ya bir maliyetinin olacağını belirten Andersson, Putin'in söz konusu kararını sert şekilde kınadıklarını kaydetti.



Andersson, Kızılhaç'ın Ukrayna'daki çalışmalarına 2 milyon avro yardım yapacaklarını dile getirdi.



Ukrayna'ya yönelik saldırıların tüm Avrupa'yı yakından ilgilendirdiğini aktaran Andersson, "İsveç'e yönelik Rusya'dan gelecek silahlı bir tehdidi dışlayamazsınız, ancak şu anda İsveç'e karşı doğrudan bir askeri tehdit görmüyoruz" dedi.

BMGK UKRAYNA İÇİN ACİL TOPLANDI



Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplandı.



Toplantıda konuşan Ukrayna’nın BM Temsilcisi, "Kendimizi savunama hakkımız var" dedi.



Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtiliyor.



DÖNEM BAŞKANI RUSYA



Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılması kararı alınmadı veya herhangi bir açıklama yapılmadı.