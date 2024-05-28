Refah katliamı | İsrail'deki protestolarda 9 kişi gözaltına alındı

Refah'ta en az 45 sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına tepkiler devam ediyor.



Katliama karşı Avrupa da dahil olmak üzere çok sayıda ülkede eylemler yapıldı.

İsrail'de de protestocular bombardımana karşı dün akşam sokağa çıktı.

Hayfa kentinde düzenlenen protestoda dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlardan ikisinin kısıtlayıcı koşullarla serbest bırakıldığı, diğer ikisinin ise bu gece salıverilmesinin beklendiği duyuruldu.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi Adalah'tan avukat Hadil Abu Salah'a göre, aralarında bir polis memuruna saldırdığından şüphelenilen üç kişinin de bulunduğu geri kalanlar bugün tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılacak.

