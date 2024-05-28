Refah katliamı | İsrail'deki protestolarda 9 kişi gözaltına alındı

Refah'ta sivillerin öldüğü saldırının ardından İsrail'in Hayfa kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Eylemde dokuz kişi gözaltına alındı.

Refah katliamı | İsrail'deki protestolarda 9 kişi gözaltına alındı
Fransa'nın başkenti Paris'te de dün eylemler vardı.

Refah'ta en az 45 sivilin hayatını kaybettiği saldırısına tepkiler devam ediyor.

Katliama karşı  da dahil olmak üzere çok sayıda ülkede eylemler yapıldı.

İsrail'de de protestocular bombardımana karşı dün akşam sokağa çıktı. 

Hayfa kentinde düzenlenen protestoda dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınanlardan ikisinin kısıtlayıcı koşullarla serbest bırakıldığı, diğer ikisinin ise bu gece salıverilmesinin beklendiği duyuruldu.

İsrail'deki Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi Adalah'tan avukat Hadil Abu Salah'a göre, aralarında bir polis memuruna saldırdığından şüphelenilen üç kişinin de bulunduğu geri kalanlar bugün tutuklu yargılanmak üzere mahkemeye çıkarılacak.

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler

İsrail'in Refah saldırısına dünyadan tepkiler

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Şanzelize Caddesi’nde 4 bin kişilik piknik

Şanzelize Caddesi’nde 4 bin kişilik piknik

Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

Trump'ın "sus payı" davası sona yaklaşıyor: Muhtemel senaryolar

Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

Suya düşen liderden, İngiltere başbakanına gönderme

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

İsrail yine çadır kampı vurdu: 7 ölü

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Üç ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

Almanya'dan rekor sayıda vatandaşlık

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...