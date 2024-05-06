Refah operasyonu | Filistinlilerin tahliyesi başladı, Hamas rehine uyarısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin, "sınırlı harekat kapsamında" tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

Anadaolu Ajansı, yüzlerce Filistinli'nin, Refah kentinin doğu bölgelerinden Gazze Şeridi'nin batısına doğru tahliye edilmeye başladığını duyurdu.



Refah'ın tahliyesinin ne zaman tamamlanacağına dair zaman

vermeyen ordu, harekat kapsamında değerlendirme yapılacağını

belirtti.



"Sınırlı kapsamlı" tahliyede, 100 bin kişinin Refah'tan taşıması gerektiği düşünülüyor.

İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen yakalaşık 1,5 milyon Filistinli'nin sığınığı Refah'a yönelik operasyonun hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile dün gece yaptığı görüşmede Refah operasyonuna ilşkin konuştu.

Gallant, Austin'e, Hamas'ın, bazı rehinelerin serbest bırakılacağı Gazze ateşkesi için arabuluculuk tekliflerini kabul etmemesi nedeniyle, Refah'ta İsrail askeri harekatının gerekli olduğunu söyledi.

"REHİNE MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINACAK"

Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise Reuters'a verdiği demeçte olası saldırı öncesinde İsrail'in Refah tahliye emrinin "sonuçları olacak tehlikeli bir gerilimi tırmandırma emri" olduğunu söyledi.

Başka bir Hamas yetkilisi ise ABD'li Axios haber ajansına yaptığı açıklada,İsrail'in Filistinlileri Refah'tan tahliye etmeye başlama kararının rehine müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı da (UNRWA) Refah'taki İsrail saldırısının daha fazla sivil acı ve ölüm anlamına geleceğini; sonuçların yerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon insan için yıkıcı olacağını ifade etti.

"600 BİN ÇOCUĞUN GİDECEK YERİ YOK"



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Refah'taki çocuklara ilişkin uyarıda bulundu. UNICEF, 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığını belirterek, zorla yerinden etme ve saldırılara karşı uyardı.