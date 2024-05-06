Refah operasyonu | Filistinlilerin tahliyesi başladı, Hamas rehine uyarısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin, "sınırlı harekat kapsamında" tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.
Anadaolu Ajansı, yüzlerce Filistinli'nin, Refah kentinin doğu bölgelerinden Gazze Şeridi'nin batısına doğru tahliye edilmeye başladığını duyurdu.
Refah'ın tahliyesinin ne zaman tamamlanacağına dair zaman
vermeyen ordu, harekat kapsamında değerlendirme yapılacağını
belirtti.
"Sınırlı kapsamlı" tahliyede, 100 bin kişinin Refah'tan taşıması gerektiği düşünülüyor.
İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen yakalaşık 1,5 milyon Filistinli'nin sığınığı Refah'a yönelik operasyonun hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile dün gece yaptığı görüşmede Refah operasyonuna ilşkin konuştu.
Gallant, Austin'e, Hamas'ın, bazı rehinelerin serbest bırakılacağı Gazze ateşkesi için arabuluculuk tekliflerini kabul etmemesi nedeniyle, Refah'ta İsrail askeri harekatının gerekli olduğunu söyledi.
"REHİNE MÜZAKERELERİ ASKIYA ALINACAK"
Üst düzey Hamas yetkilisi Sami Ebu Zuhri ise Reuters'a verdiği demeçte olası saldırı öncesinde İsrail'in Refah tahliye emrinin "sonuçları olacak tehlikeli bir gerilimi tırmandırma emri" olduğunu söyledi.
Başka bir Hamas yetkilisi ise ABD'li Axios haber ajansına yaptığı açıklada,İsrail'in Filistinlileri Refah'tan tahliye etmeye başlama kararının rehine müzakerelerinin askıya alınmasına yol açacağını belirtti.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı da (UNRWA) Refah'taki İsrail saldırısının daha fazla sivil acı ve ölüm anlamına geleceğini; sonuçların yerinden edilen yaklaşık 1,5 milyon insan için yıkıcı olacağını ifade etti.
"600 BİN ÇOCUĞUN GİDECEK YERİ YOK"
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Refah'taki çocuklara ilişkin uyarıda bulundu. UNICEF, 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığını belirterek, zorla yerinden etme ve saldırılara karşı uyardı.
"REFAH OPERASYONU PİKNİK OLMAYACAK"
Hamas, daha sonra yaptığı ayrı bir açıklamada, İsraı̇l'ı̇n Refah'a düzenleyeceğı̇ herhangı̇ bı̇r askerı̇ operasyona karşılık Fı̇lı̇stı̇nlı̇lerı̇ savunmaya hazır olduğunu bildirdi.
Hamas, "Refah'a yapılacak herhangi bir operasyon, İsrail güçleri için 'piknik' olmayacak" ifadeleriyle saldırıya hazır olduklarını belirtti.
AB DIŞİŞLERİ BAKANLARINDAN ORTAK BİLDİRİ
Avrupa Birliği’ne üye 26 ülkenin dışişleri bakanları İsrail’in bugün erken saatlerde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine tahliye emri vermesine tepki gösteren ortak bildiri yayınladı.
AB'ye üye 26 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya saldırıya devam etmemesi çağrısı yapılırken, bunun “zaten felaket olan insani durumu daha da kötüleştireceği” ifade edildi.
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