Refah'ta son durum | Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan 200 yardım TIR'ının geçişine izin verildi

Mısır, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım taşıyan kamyonların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne giriş sağlayacağını duyurmuştu.

Kahire yönetimi, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndaki kontrolünün kalıcı olmasını reddediyor ve kapının kontrolünün yeniden Filistinlilere verilmesini talep ediyor.

200 TIR GİRİŞ YAPACAK



Mısır Kızılayı Başkanı Halid Zayid'in açıklamasına göre, bugün dördü yakıt yüklü olmak üzere yaklaşık 200 yardım TIR'ı Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden bölgeye giriş yapacak.



Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı hastanelerin birer birer hizmet dışı kalacak şekilde faaliyetlerinin sınırlanmasına neden olacak kadar şiddetlenmiş durumda.

GAZZE'DE YAKIT SIKINTISI

Geçtiğimiz günlerde Aksa Şehitleri Hastanesi'den yapılan açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye bir kaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.



Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtildi.

KISITLI YARDIM GİRİŞİ



BM, İsrail'in Refah'a kara harekatı başlattığı 7 Mayıs'tan bu yana kente yardım girişinin son derece sınırlı olduğunu söylüyor.



BM verilerine göre, son 20 günde bölgeye insani yardım yüklü sadece 906 TIR giriş yapmıştı.

ADALET DİVANI KARARI



Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah saldırısının derhal durdurulması yönündeki 24 Mayıs tarihli talimatına rağmen İsrail'in Gazze'ye ve özellikle de güneydeki Mısır sınırında yer alan Refah kentine yönelik saldırıları şiddetlenmiş durumda.

