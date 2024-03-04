Regl yoksulluğuyla mücadele: Katalonya, menstürel ürünleri ücretsiz dağıtmaya başladı

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde regl yoksulluğuyla mücadele için önemli bir uygulama hayata geçti.

Katalonya'da yeniden kullanılabilir regl kapları, regl külotları ve pedleri, eczanelerden ücretsiz olarak temin edilmeye başladı.

Katalonya basınının aktardığına göre, başlangıçta 8,5 milyon euro maliyetle, uygulamadan yaklaşık 2,5 milyon kadın yararlanabilecek.

Ücretsiz menstürel ürünler, "La Meva Salut" (Benim Sağlığım) adlı uygulamada bulunan bir karekod taranarak alınabilecek.



Girişimin başlaması, "dijital kuyruğa" ve kısa süreli beklemelere neden olsa da uygulamanın normal şekilde hizmet verdiği belirtildi.



Katalonya eşitlik Bakanı Tania Verge, "Gezegene özen gösterirken reglin kadınlar için ekstra maliyet olmamasını amaçlayan" kampanyayı selamladı.

Verge, "Biz, dünyada, yeniden kullanılabilir menstürel ürünler konusunda böyle bir taahhütte bulunan ilk ülkeyiz" dedi.