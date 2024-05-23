Reisi bugün Meşhed kentinde toprağa verilecek

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenen cenaze töreninin son gününde de binlerce İranlı bir araya geldi.

63 yaşındaki Reisi, ülkenin dağlık kuzeybatısında helikopterin düşmesi sonucu Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki altı kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.



Ellerinde Reisi'nin posterlerini taşıyan ve bayraklar sallayan binlerce kişi bu sabah doğudaki Birjand kentinde cumhurbaşkanını uğurlamak üzere yürüyüşe geçti.



Reisi'nin cenazesinin son durağı, doğduğu kuzeydoğu kenti Meşhed'deki önemli bir Şii türbesi olan İmam Rıza'nın kutsal türbesi olacak.

