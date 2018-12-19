Türkiye, Fırat'ın doğusuna harekata hazırız mesajları verirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden tarihi bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme mesajı verdi. Trump bu mesajı Twitter'dan yazdıktan kısa süre sonra da çekilme takvimine ilişkin bilgiler reuters ajansına düştü.
Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, çekilmenin DAEŞ operasyonlarının tamamlanmasının ardından başlayacağını ve çekilme takviminin 60 ile 100 gün içinde tamamlanacağını söyledi.
Aynı yetkiliye göre çekilme kararı ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde alındı. Verilen kararların, görüşme sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak yapıldığını vurguladı.
Reuters: Bu karar Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra alındı
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Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, "Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alınan kararlar hayata geçiyor. Suriye'den çekilme kararı, Erdoğan-Trump görüşmesi sonrasında alındı" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Fırat'ın doğusuna harekata hazırız mesajları verirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden tarihi bir adım geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme mesajı verdi. Trump bu mesajı Twitter'dan yazdıktan kısa süre sonra da çekilme takvimine ilişkin bilgiler reuters ajansına düştü.