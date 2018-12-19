ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme hazırlığında. Trump, ABD askerlerini çekme planının sinyalini twitter mesajıyla verdi. Trump, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'de DAEŞ'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadesini kullandı.



Savunma Bakanlığı Pentagon'a Amerikan askerlerinin Suriye'den en kısa sürede çıkarılması için talimat verildi. Bakanlık yetkililerine göre Suriye'deki ABD askerlerinin tam ve hızlı bir şekilde çekilmesi için planlar yapılıyor.



Beyaz Saray da "DAEŞ'le mücadelenin yeni evresine geçiş yapılırken, ABD askerlerinin ülkelerine dönmeye başladığı" açıklaması geldi. Ancak çekilme takvimi tam olarak belirlenmedi. İsmi açıklanmayan Amerikalı bir yetkili, çekilmenin DAEŞ operasyonlarının tamamlanmasının ardından başlayacağını ve çekilme takviminin 60 ile 100 gün içinde tamamlanacağını söyledi.



Aynı yetkiliye göre çekilme kararı ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde alındı. Verilen kararların, görüşme sırasında varılan anlaşmaya uygun olarak yapıldığını vurguladı. Dışişleri Bakanlığı da Suriye'deki personelin 24 saat içinde çekileceğini duyurdu.



Amerikan medyasına göre bu konuda ABD'nin Suriye'deki ortaklarına ve müttefiklerine de bilgi verildi.



Aşamalı çekilmenin konuşulduğu ancak ABD Başkanı Trump'ın tam ve hızlı bir çekilmeden yana olduğu belirtiliyor.



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Suriye'de halihazırda 2 bin ABD askeri görev yapıyor. Irak'ta ise 5 bin 200 ABD askeri bulunuyor. Çekilmenin ardından Irak'taki askerlerinin Suriye'deki hedeflere operasyonlar için hazır tutulacağı belirtiliyor.



Suriye'de DAEŞ'in elindeki son kasaba olan Hacin'in kısa sürede tamamen ele geçirileceği tahmin ediliyor. Ancak Pentagon yetkilileri, Suriye'den çekilmeye tamamen karşı. Yetkililerin Trump'ı çekilmenin Suriye'yi İran ve Rusya'ya teslim etmek anlamına geleceği konusunda ikna etmeye çalıştıkları yönünde haberler var.



New York Times gazetesine göre Pentagon yetkilileri, Trump'ı çekilmenin Türkiye'nin operasyon düzenlemekle tehdit ettiği Suriye'deki Kürt güçlerine ihanet anlamına geleceği konusunda uyardı.



Habere göre Trump, Türkiye'nin olası Suriye operasyonun ABD askerleri için tehdit oluşturabileceğini belirterek çekilme kararını savundu. Buna karşın Pentagon yetkilileri, Türk ordusunun ABD askerlerini öldürmesi ve yaralamasının çok ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti.



Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden Lindsey Graham ise Suriye'den çekilmenin büyük hata olacağını söyledi. Graham, çekilmeninin İran, DAEŞ, Esad rejimi ve Rusya için zafer anlamına geleceğinin altını çizdi.