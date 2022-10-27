Rishi Sunak kimdir? İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak kaç yaşında?

İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı olan Rishi Sunak'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu sorgulanıyor.

2020 yılından beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesi olan Rishi Sunak, 2022 yılında başbakan olma unvanına erişti. Peki, Rishi Sunak kimdir, kaç yaşındadır?



RİSHİ SUNAK KİMDİR?



12 Mayıs 1980 yılında doğan İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesi olarak görev yapıyor.

Muhafazakar Parti üyesi Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı.

2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond milletvekili olarak görev yapıyor.

Sunak, 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.Sunak, 13 Şubat 2020 - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında ise Hazine Bakanı olarak görev aldı.



Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiği duyurdu. Sunak, "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" demişti.