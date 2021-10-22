Romanya'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle 1 aylık karantina ilan edildi

Günlük Covid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da 1 aylık karantina kararı alındı. Buna göre ülkede 22.00 ve 05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.10.2021 - 21:05

Romanya'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle 1 aylık karantina ilan edildi

İlişkili Haberler

DSÖ: Corona virüs pandemisi 2022’de hayatımızdan çıkmayacak

DSÖ: Corona virüs pandemisi 2022’de hayatımızdan çıkmayacak

Dünyada yoksulluk corona virüs salgını nedeniyle arttı

Dünyada yoksulluk corona virüs salgını nedeniyle arttı

Romanya’da artan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının ardından salgınla mücadele kapsamında 25 Ekim’den itibaren 30 gün geçerli olmak üzere karantina tedbirlerinin uygulanacağı duyuruldu.

Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından onaylanan kısıtlamalar çerçevesinde AVM, kamu kuruluşları, restoran gibi birçok yere sadece aşı sertifikası ile girilebilecek. Aşı sertifikası olmayanlar ise sadece market ve eczanelere girebilecekler.

Saat 22:00-05:00 arası sokağa çıkma yasağının da uygulanacağı kısıtlamalar kapsamında konser, düğün gibi etkinliklere de 30 gün boyunca ara verileceği açıklanırken, özel şirketlere ise çalışanlarının yüzde 50’sini evden ya da dönüşümlü çalıştırma zorunluluğu getirildi.

Nüfusuna oranla günlük Covid-19 ölümlerinde dünyada ilk sıraya yerleşen Romanya'da salgının başlangıcından bu yana 43 bin 844 kişi hayatını kaybederken 5 milyon 828 bin kişinin aşılanması tamamlandı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...