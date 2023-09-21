Romanya'da patlama: 4 ölü, 5 yaralı

Yetkililer, patlamanın ülkenin güneyindeki Valcea bölgesindeki Calimanesti kasabasında, yerel saatle 01.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.
Yol yapım çalışmaları sırasında işçilerin doğal gaz boru hattına zarar verdiği ve bu sırada meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda yaralanan 5 kişi, Adjud kasabasındaki hastaneye kaldırıldı.
Yangın söndürme çalışmaları sırasında patlamanın olduğu bölgenin bir bölümü ulaşıma kapatıldı.
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