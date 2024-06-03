Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atıldığını duyurdu.

Bakanlık, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybına yaşanmadığını bildirdi.



Açıklamada, Romanyalı yetkililerin “görünüşe göre Suriye kökenli” olarak tanımladığı bir şüpheliyi gözaltına aldığını söyledi.

Şüphelinin molotofu, güvenlik kontrolünden geçerken çıkardığı ve yakarak fırlattığı belirtildi.

Geçen hafta Meksika'da da Filistin yanlısı göstericiler, başkent Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmişti.

Protestoculardan bazıları İsrail büyükelçiliğine girmeye çalışmış ve binaya molotof atmıştı.

Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.