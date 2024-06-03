Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı gerçekleşti. Suriyeli olduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Romanya'daki İsrail Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 'nın başkenti Bükreş'teki İsrail Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli atıldığını duyurdu.

Bakanlık, olayda herhangi bir hasar ya da can kaybına yaşanmadığını bildirdi.

Açıklamada, Romanyalı yetkililerin “görünüşe göre kökenli” olarak tanımladığı bir şüpheliyi gözaltına aldığını söyledi.

Şüphelinin molotofu, güvenlik kontrolünden geçerken çıkardığı ve yakarak fırlattığı belirtildi.

Geçen hafta Meksika'da da Filistin yanlısı göstericiler, başkent Mexico City'de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde toplanarak İsrail'in Refah'ta sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamı protesto etmişti.

Protestoculardan bazıları İsrail büyükelçiliğine girmeye çalışmış ve binaya molotof atmıştı.

Demir bariyerlerle oluşturulan barikatı aşarak büyükelçiliğe girmeye çalışan Filistin destekçileri, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Bağımsız seçmenlerin yarısından fazlası Trump'ı suçlu buluyor

Bağımsız seçmenlerin yarısından fazlası Trump'ı suçlu buluyor

Rusya'dan ABD'ye gözdağı: "Putin'in uyarılarını dikkate alın"

Rusya'dan ABD'ye gözdağı: "Putin'in uyarılarını dikkate alın"

İsrail'den Gazze açıklaması: Rehineler için savaş durdurulacak

İsrail'den Gazze açıklaması: Rehineler için savaş durdurulacak

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Pekin'de

Dışişleri Bakanı Fidan, resmi ziyaret için Pekin'de

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den yeni hükümeti kurma talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den yeni hükümeti kurma talimatı

Trump'tan hapis tehdidi: "Amerikan halkı için kırılma noktası olur"

Trump'tan hapis tehdidi: "Amerikan halkı için kırılma noktası olur"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...