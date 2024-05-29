Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti

Gazze'yle dayanışma için ABD'de patlak veren öğrenci protestolarının merkez üssü haline gelen Kaliforniya Üniversitesi'nde akademik personel grevde. Araştırma görevlileri, lisansüstü öğretim asistanları ve doktora sonrası akademisyenler, üniversitenin Filistin'e destek gösterilerini ele alış biçimini "haksız iş gücü uygulamaları" olarak değerlendirerek iş bıraktı.

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti - 1

İsrail'in 235 gündür bombardıman altında tuttuğu Gazze için öğrencilerin dayanışma çadırlarları kurduğu Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) akademik personel greve gitti.

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Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti - 2

Grevi düzenleyenler, UCLA'daki sendikalı akademik araştırmacılar, lisansüstü öğretim asistanları ve doktora sonrası akademisyenlerin, üniversitenin son haftalarda Filistin yanlısı gösterilere müdahelesini, "haksız iş gücü uygulamaları" olarak gördükleri için iş bıraktıklarını söyledi.

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti - 3

Greve, Sacramento yakınlarındaki UC Davis ve 20 Mayıs'ta protesto grevinin başladığı UC Santa Cruz olmak üzere diğer iki Kaliforniya Üniversitesi kampüsündeki akademik çalışanlar da katıldı.

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti - 4

İş bırakma eylemi, 10 Kaliforniya Üniversitesi kampüsü ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuarı'nda toplam 48 bin kadrolu olmayan akademik çalışanı temsil eden Birleşik Otomobil İşçileri (UAW) sendikası "Local 4811" tarafından organize edildi.

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti - 5

UAW yerel sendikası UCLA'da yaklaşık 6 bin 400, Davis'te 5 bin 700 ve Santa Cruz'da yaklaşık 2 bin akademik çalışanı kapsıyor. Bir sendika temsilcisi pazartesi günü itibariyle “binlerce” kişinin iş bırakarak greve katıldığını söyledi.

Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti - 6

Genişleyen iş bırakma eylemi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırısına karşı ABD'deki onlarca kampüste son dönemde öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen gösterilerle dayanışma amacıyla sendika tarafından desteklenen ilk protesto oldu.

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