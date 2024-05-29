Filistin'e destek protestoları | Kaliforniya Üniversitesi'nin akademik personeli greve gitti
Gazze'yle dayanışma için ABD'de patlak veren öğrenci protestolarının merkez üssü haline gelen Kaliforniya Üniversitesi'nde akademik personel grevde. Araştırma görevlileri, lisansüstü öğretim asistanları ve doktora sonrası akademisyenler, üniversitenin Filistin'e destek gösterilerini ele alış biçimini "haksız iş gücü uygulamaları" olarak değerlendirerek iş bıraktı.
İsrail'in 235 gündür bombardıman altında tuttuğu Gazze için öğrencilerin dayanışma çadırlarları kurduğu Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) akademik personel greve gitti.