Rus güçleri bir bölgeda daha kontrolü ele geçirdi

Rusya, bir yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.
Moskovalı yetkililer, Rus güçlerinin, Ukrayna'nın doğusundaki Novomykhailivka köyünü ele geçirdiğini açıkladı.
Ukraynalı yetkililer, cephe hattındaki durumun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin ele geçirmeye çalıştığı Vugledar'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki "güney grup birliklerinin Novomykhailivka yerleşim yerini tamamen kurtardığını" söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Rusya
- Ukrayna-Rusya Savaşı
- Ukrayna