Rus güçleri bir bölgeda daha kontrolü ele geçirdi

Rus güçleri bir bölgeyi daha kontrolü altına aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Novomykhailivka köyünün ele geçirildiğini açıkladı.

Rus güçleri bir bölgeda daha kontrolü ele geçirdi

, bir yerleşimde daha kontrolü ele geçirdi.

Moskovalı yetkililer, Rus güçlerinin, 'nın doğusundaki Novomykhailivka köyünü ele geçirdiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, cephe hattındaki durumun önümüzdeki haftalarda daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin ele geçirmeye çalıştığı Vugledar'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki "güney grup birliklerinin Novomykhailivka yerleşim yerini tamamen kurtardığını" söyledi. 

Rusya, Bogdanivka yerleşiminde kontrolü ele geçirdi

Rusya, Bogdanivka yerleşiminde kontrolü ele geçirdi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...