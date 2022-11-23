Rus güçleri Volnyansk'ta hastane vurdu, 1 bebek öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımda Volnyansk Hastanesi'nin doğum bölümüne isabet eden füze sonucu bir bebeğin hayatını kaybettiğini, bir kadının yaralandığını ve yıkıntılar arasında hala insanların olduğunu belirtti.

Bombardıman sonucu büyük ölçüde yıkılan binada meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ukrayna Acil Durum Servisine bağlı arama kurtarma personeli, enkazdan çıkardıkları yaralı bir kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Rus güçleri Volnyansk'ta hastane vurdu.

BU KIŞ 2 MİLYON UKRAYNALI GÖÇ EDEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bu kış Ukraynalı milyonlarca kişi için hayati tehlike olduğunu ve en az iki milyon kişinin göç etmek zorunda kalabileceğini söyledi.



Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki enerji altyapısının hasar gördüğünü veya tamamen yok edildiğini belirterek, bu durumun yaklaşan kış aylarında Ukrayna halkının hayatlarını tehdit edeceğini söyledi.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bu kış Ukrayna'da milyonlarca insan için hayati tehlike oluşturacak. Ukrayna'nın sağlık sistemi şimdiye kadarki en karanlık günleriyle karşı karşıya. Saldırılar nedeniyle yüzlerce hastane ve sağlık tesisi artık tam olarak faaliyette değil. Tesisler temel ihtiyaçları karşılamak için yakıt, su ve elektrikten yoksun. Kısaca Ukrayna'da bu kış, hayatta kalmakla ilgili olacak" dedi.