Rus muhalif Navalny: "Toplama kampı"nda tutuluyorum

Rus muhalif Alexander Navalny'nin Instagram hesabından avukatlarının ziyareti sonrası yapılan paylaşımda "İtiraf etmeliyim ki Rus cezaevi sistemi beni şaşırtmayı başardı. Moskova'ya yalnızca 100 km mesafede gerçek bir toplama kampı inşaa edildiği aklıma dahi gelmezdi" ifadeleri kullanıldı.

Rus muhalifin Moskova'nın kuzeydoğusundaki Vladimir bölgesinde çok sıkı kontrolleriyle bilinen bir hapishanede tutulduğu ortaya çıktı.

Navalny'nin hangi cezaevinde tutulduğu geçtiğimiz haftaya kadar bilinmiyordu. Navalny'nin kesin konumu, geçen hafta avukatlarının Kolchugino hapishanesinden taşındığını ve nereye götürüldüğünün kendilerine söylenmediğini açıkladıktan sonra merak konusu olmuştu.

NAVALNY'NİN TUTUKLANMA SÜRECİ



Navalny, Almanya'da olduğu sırada adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapse mahkum edilmişti.



20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilen Navalny, burada tedavi görerek iyileşmişti.



“Putin’in talimatıyla Rus istihbaratı tarafından zehirlendiği” iddiasını öne süren Navalny, geçen hafta sonu Moskova’ya dönüşünde havalimanında pasaport kontrolünde iken gözaltına alınmıştı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ülkenin dört bir yanında Navalny'nin serbest bırakılması için protestolar düzenlenmişti.

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