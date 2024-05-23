Rus ordusunda yolsuzluk krizi: Bir komutan daha gözaltında

Rusya'da Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin gözaltına alındı. Şamarin'in büyük çapta rüşvet almakla suçlandığı öğrenildi. Şamarin'in tutuklaması ordu bünyesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen dördüncü tutuklama oldu. Kremlin, tutuklamanın yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen istikrarlı çalışmaların bir parçası olduğunu bildirdi.

Rus ordusunda yolsuzluk krizi: Bir komutan daha gözaltında

Rus basınında yer alan haberlere göre , Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin'i büyük çaplı rüşvet alma şüphesiyle gözaltına aldı.

Bu, 23 Nisan'da Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un rüşvet şüphesiyle tutuklu yargılanmasıyla başlayan ve bir ay içinde üst düzey bir savunma yetkilisini içeren dördüncü tutuklama oldu.

Kremlin, tutuklamanın yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen istikrarlı çalışmaların bir parçası olduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Bu bir kampanya değildir, sürekli devam eden bir çalışmadır, kolluk kuvvetlerimizin faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır” denildi.

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RUS ORDUSUNDA TUTUKLAMA DALGASI

O tarihten bu yana savunma bakanlığı personel başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov ve 'nın 58. ordusunun eski komutanı Tümgeneral Ivan Popov da tutuklandı.

Skandal, Rus hükümetini son yıllarda vuran en büyük yolsuzluk olayı. Tutuklamalar, savunma kuvvetlerindeki yolsuzlukları ortadan kaldırmak için büyük bir çabanın varlığının sinyalini veriyor.

Şamarin, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un yardımcısı. Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun performansı nedeniyle zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da, herhangi bir yolsuzluk iddiasıyla suçlanmadı.

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SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİM RÜZGARI

Devlet Başkanı bu ay uzun süredir savunma bakanlığı görevini yürüten Sergey Şoygu'yu görevden alarak yerine eski bir başbakan yardımcısı olan ekonomist Andrey Belousov'u getirdi.

Ordu deneyimi olmayan Belousov'un atanması, 'nın savaş ekonomisini ordunun ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yönlendirme ve savunma harcamalarındaki israf ve yolsuzlukları ortadan kaldırma hamlesi olarak görüldü.

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RUS ORDUSUNUN İLERLEMESİ

Ukrayna'daki savaşının üçüncü yılına giren , son birkaç ay içinde inisiyatifi yeniden ele geçirdi ve bir dizi ilerleme kaydetti.

Putin geçen hafta Genelkurmay Başkanlığı'nda değişiklik planlamadığını çünkü savaşın başarıyla devam ettiğini söyledi.

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