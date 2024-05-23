Rus ordusunda yolsuzluk krizi: Bir komutan daha gözaltında

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin'i büyük çaplı rüşvet alma şüphesiyle gözaltına aldı.



Bu, 23 Nisan'da Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un rüşvet şüphesiyle tutuklu yargılanmasıyla başlayan ve bir ay içinde üst düzey bir savunma yetkilisini içeren dördüncü tutuklama oldu.

Kremlin, tutuklamanın yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen istikrarlı çalışmaların bir parçası olduğunu bildirdi.



Açıklamada, “Bu bir kampanya değildir, sürekli devam eden bir çalışmadır, kolluk kuvvetlerimizin faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır” denildi.