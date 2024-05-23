Rus ordusunda yolsuzluk krizi: Bir komutan daha gözaltında

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadim Şamarin'i büyük çaplı rüşvet alma şüphesiyle gözaltına aldı.
Bu, 23 Nisan'da Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov'un rüşvet şüphesiyle tutuklu yargılanmasıyla başlayan ve bir ay içinde üst düzey bir savunma yetkilisini içeren dördüncü tutuklama oldu.
Kremlin, tutuklamanın yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen istikrarlı çalışmaların bir parçası olduğunu bildirdi.
Açıklamada, “Bu bir kampanya değildir, sürekli devam eden bir çalışmadır, kolluk kuvvetlerimizin faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır” denildi.
RUS ORDUSUNDA TUTUKLAMA DALGASI
O tarihten bu yana savunma bakanlığı personel başkanı Korgeneral Yuri Kuznetsov ve Rusya'nın 58. ordusunun eski komutanı Tümgeneral Ivan Popov da tutuklandı.
Skandal, Rus hükümetini son yıllarda vuran en büyük yolsuzluk olayı. Tutuklamalar, savunma kuvvetlerindeki yolsuzlukları ortadan kaldırmak için büyük bir çabanın varlığının sinyalini veriyor.
Şamarin, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un yardımcısı. Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun performansı nedeniyle zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da, herhangi bir yolsuzluk iddiasıyla suçlanmadı.
SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİM RÜZGARI
Devlet Başkanı Vladimir Putin bu ay uzun süredir savunma bakanlığı görevini yürüten Sergey Şoygu'yu görevden alarak yerine eski bir başbakan yardımcısı olan ekonomist Andrey Belousov'u getirdi.
Ordu deneyimi olmayan Belousov'un atanması, Rusya'nın savaş ekonomisini ordunun ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde yönlendirme ve savunma harcamalarındaki israf ve yolsuzlukları ortadan kaldırma hamlesi olarak görüldü.
RUS ORDUSUNUN İLERLEMESİ
Ukrayna'daki savaşının üçüncü yılına giren Rusya, son birkaç ay içinde inisiyatifi yeniden ele geçirdi ve bir dizi ilerleme kaydetti.
Putin geçen hafta Genelkurmay Başkanlığı'nda değişiklik planlamadığını çünkü savaşın başarıyla devam ettiğini söyledi.
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