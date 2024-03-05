Rusya, Alman gazetecileri sınır dışı etmekle tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Berlin'in Almanya'daki Rus gazetecilere yönelik önlemler alması halinde Alman gazetecilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

Rusya, Alman gazetecileri sınır dışı etmekle tehdit etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova

Dışişleri Bakanlığı, Rus basınında cuma günü yayınlanan Alman yetkililerin ’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarının çapında gündeme oturmasının ardından açıklamada bulundu.

RIA haber ajansına göre, bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, 'da Rus gazetecilere karşılık uygulanacak herhangi bir yaptırım sonucunda Rusya'daki Alman gazetecilerin ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını söyledi.

Bu açıklamaya göre, Almanya'daki Rus gazetecilere yönelik önlemler alınırsa Rusya ülkedeki Alman gazetecileri sınır dışı edebilir.

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