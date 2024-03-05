Rusya, Alman gazetecileri sınır dışı etmekle tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus basınında cuma günü yayınlanan Alman yetkililerin Ukrayna’ya silah gönderilmesine ilişkin yaptığı görüşmenin kayıtlarının dünya çapında gündeme oturmasının ardından açıklamada bulundu.



RIA haber ajansına göre, bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'da Rus gazetecilere karşılık uygulanacak herhangi bir yaptırım sonucunda Rusya'daki Alman gazetecilerin ülkeyi terk etmek zorunda kalacağını söyledi.



Bu açıklamaya göre, Almanya'daki Rus gazetecilere yönelik önlemler alınırsa Rusya ülkedeki Alman gazetecileri sınır dışı edebilir.