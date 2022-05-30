Rusya bir ülkeye daha gaz akışını durduruyor

Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya yarından itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmasına karar verilmişti.

Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmedikleri için gaz sevkiyatının durdurulduğu ülkeler arasına Hollanda da eklendi.



Rus petrol şirketi Gazprom, Hollanda'ya gaz sevkiyatının durdurulacağını açıkladı.

Açıklamada, "31 Mayıs 2022'den itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar gaz sevkiyatı durdurulmuştur" denildi.



Danimarka'nın da ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öğrenildi.