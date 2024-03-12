Rusya, Çin ve İran Umman Denizi'nde ortak tatbikata başladı

Rusya, Çin ve İran, Umman Körfezi'nde ortak donanma tatbikatına başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, tatbikatın "deniz ekonomisinin korunmasına" odaklandığı belirtildi.

Rusya, dün yaptığı açıklamada, bir grup savaş gemisinin Umman Körfezi ve Umman Denizi'nde İran ve Çin ile birlikte tatbikatlara katılmak üzere İran'a ulaştığını açıklamıştı.

"Deniz Güvenlik Kuşağı-2024" adı verilen ortak tatbikatta savaş gemileri ve havacılığın yer alacağı bildirildi.

Bakanlık, "Tatbikatın uygulamalı kısmı Umman Denizi'nin Umman Körfezi sularında gerçekleşecek. Tatbikatın temel amacı deniz ekonomisi faaliyetlerinin güvenliği üzerinde çalışmaktır" açıklamasını yaptı.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın grubuna, Pasifik filosundan bir füze kruvazörü olan Varyag'ın liderlik ettiği kaydedildi.

Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Umman, Hindistan ve Güney Afrika donanmalarından temsilciler de gözlemci olarak görev yapacak.