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Moskova: ABD, Rusya'daki seçimlere müdahale etmeyi planlıyor

Moskova, ABD'nin Rusya'nın yaklaşan başkanlık seçimlerine "seçmen katılımını azaltarak" müdahale etme niyetinde olduğunu iddia etti.

Moskova: ABD, Rusya'daki seçimlere müdahale etmeyi planlıyor

Rus devlet medyasında yer alan haberlere göre, Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) yaptığı açıklamaya göre, Başkanı Joe Biden yönetimi, 15-17 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde katılımın azaltılmasını sağlayarak seçime müdahale etmeyi planlıyor.

İddiaya göre Washington elektronik oylama sistemine yönelik "Rus seçmenlerin önemli bir kısmının oylarının sayılmasını imkansız hale getirecek" siber saldırılar gerçekleştirmeyi planlıyor.

Dış istihbarat servisi, "Bu fikir Amerikanlar için oldukça basit. Washington'ın hesaplamalarına göre 'katılımın az görünmesi' Batı'ya seçimlerin meşruiyetini sorgulamak için neden verecek." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerinden ise açıklama gelmedi.

Ülke tarihindeki ilk üç günlük başkanlık seçimi olan Rusya başkanlık seçimleri 15-17 Mart'ta gerçekleşecek. Görevdeki Devlet Başkanı beşinci dönem için çabalıyor.

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