Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin doğusunda yapılan "Vostok-2022" askeri tatbikatını yerinde takip etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.09.2022 - 13:57

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Primorskiy bölgesindeki Sergeyevskiy poligonunda Vostok-2022 askeri tatbikatının ana aşamasını izledi.

Poligonda Putin'in yanında Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.

Rusya'da 1 Eylül'de başlayan Vostok-2022 tatbikatına, Rusya ile Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nikaragua, Suriye ve Tacikistan'dan da askeri birlikler ve gözlemciler katılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını izledi - 1 Rusya Devlet Başkanı Putin, "Vostok-2022" tatbikatını dürbünle izledi. 

TATBİKATTA 50 BİNİ AŞKIN ASKER BULUNUYOR

Rusya'nın doğusundaki Burdunı, Goryaçiye Klyuçi, Knyaze-Volkonskiy, Lagunnoye, Sergeyevskiy, Telemba, Uspenovskiy poligonlarında ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Söz konusu tatbikat, Rusya Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

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