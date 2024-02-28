Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Zaharova, Lavrov'un bir foruma katılacağını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıkladı.



Daha önce Moskova'dan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinde 15-17 Mart'ta yapılacak seçimlerden sonra Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilmişti.

Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.



Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise "Erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.