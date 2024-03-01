Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova daha önce yaptığı açıklamada Lavrov'un forum sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelerde bulunacağını duyurmuştu.



TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya ve Türkiye'nin üst düzey diplomatlarının başta ticaret, enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm gibi karşılıklı ilgi alanlarındaki ikili işbirliğinin mevcut durumu ve perspektifleri olmak üzere çok çeşitli konuları ele almaları bekleniyor.



Bakanlar ayrıca çeşitli düzeylerdeki ikili temasların programını da görüşecek.



Lavrov ayrıca Antalya'daki forum çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Zheenbek Kulubayev ve Eswatini Kralı 3. Mswati ile de bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek.

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