Rusya Dışişleri Bakanlığı: G20'de Türkiye ile doğalgaz işbirliğinde artışı duyuracağız

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanlığı, gelecek hafta yapılacak G-20 zirvesinde, Türkiye ile doğalgaz alanındaki işbirliğini arttırmak dahil olmak üzere enerji ve tahıl sevkiyatı konusunda birçok yeni atılımın duyurulacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: G20'de Türkiye ile doğalgaz işbirliğinde artışı duyuracağız

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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Birçok özel girişimin duyurulması planlanıyor. Bunlar arasında Türkiye ile doğalgaz işbirliğini artırılması ve büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemesi bulunuyor."

PUTİN'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geçen ay önemli bir Türkiye açıklaması geldi. Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: G20'de Türkiye ile doğalgaz işbirliğinde artışı duyuracağız - 1 Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı. 

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

"İLAVE HATLAR İNŞA EDİLMESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Türk Akım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi.

Rus Enerji Haftası etkinliğinde bugün konuşan Novak, "Bu
değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde
çalışılacak" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Türk Akım boru hattına ilave hatlar inşa edilmesini düşünüyoruz" dedi.

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