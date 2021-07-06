Rusya-Estonya arasında gerilim

Rus İstihbarat Servisi, Estonya'nın St. Petersburg konsolosunu gözaltına aldı. Estonya ise Rusya'yı provokasyon ile suçladı.

NTV Haber 06.07.2021 - 22:28

Rusya-Estonya arasında gerilim

Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

Estonya Dışişleri Bakanlığı Lutte'nin tutuklanmasının "bir tuzak" olduğunu ve kendisine yönelik suçlamaların "temelsiz" olduğunu söyledi.

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