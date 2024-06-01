Rusya gece boyunca Ukrayna'daki enerji tesislerini vurdu

Ukraynalı yetkililer, gece boyunca süren Rus saldırılarına dair bilgilendirme yaptı.

Yetkililer, Rusya'nın bir gecede Ukrayna'ya 100 füze ve insansız hava aracı fırlattığını ve bunların ülke genelindeki enerji tesislerini hedef aldığını söyledi.



Açıklamada ayrıca, “Düşman çeşitli tiplerde 53 füze ve 47 saldırı dronu fırlattı” diyen hava kuvvetleri, füzelerin 35'ini ve drone'ların biri hariç hepsini düşürdüklerini de bildirdi.



Eneri şirketi DTEK'in operatörü ise saldırıda iki termik santralin hasar gördüğünü söyledi.



Şirketten yapılan açıklamada, “Ukrayna enerji sektörü için son derece zor bir gece daha oldu. Düşman iki termik santralimizi vurdu. Ekipman ciddi hasar gördü” denildi.



Bu saldırının mart ortasından bu yana DTEK termik santrallerine yönelik altıncı büyük saldırı olduğu belirtildi.



ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI



Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Ivano-Frankivsk ve Zaporizhzhia olmak üzere beş bölgedeki tesisleri hedef aldığını ve bu bölgelerin Ukrayna'nın doğusundan AB sınırındaki batısına kadar uzandığını ifade etti.



Bakanlık, saldırıların bir sonucu olarak bu akşam elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Rusya iki yıldır süren savaş boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine düzinelerce hava saldırısı düzenleyerek önemli hasara ve enerji sıkıntısına yol açarken, Ukrayna'nın hava savunması drone ve füze dalgalarını püskürtmekte zorlanıyor.