Rusya ile bağlantısı olduğu öne sürülen Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, Rus istihbaratıyla ilişkili bir dernekle bağlantıları olduğu iddialarının ardından Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm’u görevden aldığı açıklandı.

Rusya ile bağlantısı olduğu öne sürülen Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı

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Alman Haber Ajansı DPA'nın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Faeser, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum olan BSI’nın Başkanı Schöhnbohm’un görevden alındığı belirtildi.

Bakanlığın, basında çıkan iddiaların ardından ülkedeki en önemli siber güvenlik dairesinin başkanının tarafsızlığına kamu güveninin kalmadığını gerekçe gösterdiği aktarılan haberde, iddiaların Bakan Faeser ile kurum yönetimi arasındaki güveni de etkilediği ifade edildi.

Rusya ile bağlantısı olduğu öne sürülen Almanya Siber Güvenlik Şefi görevden alındı - 1 İçişleri Bakanı Nancy Feaser'ın (fotoğrafta) Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm’u görevden aldığı açıklandı.

İDDİALAR İNCELENMEYE DEVAM EDİYOR

Haberde, bundan bağımsız olarak Schönbohm hakkındaki iddiaların etraflıca inceleneceği ve kapsamlı şekilde değerlendirileceği, inceleme sonuçlanana kadar Schönbohm için masumiyet karinesinin geçerli olduğu kaydedildi.

Schönbohm’un kurucusu olduğu "Almanya Siber Güvenlik Konseyi" adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin, Rus istihbaratıyla bağlantıları olduğu iddia edilmişti.

Bild gazetesi, Arne Schönbohm’un kurumundaki çalışanlara, derneğin etkinliklerine katılmayı yasakladığını ancak kendisinin bir ay önce söz konusu derneğin etkinliğinde konuşma yaptığını ileri sürmüştü.

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