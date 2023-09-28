Rusya ile Ermenistan arasında Roma Statüsü gerilimi

"SON DERECE DÜŞMANCA BİR KARAR"

Ermenistan'ın, UCM tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanmasına yönelik aldığı kararın da farkında olduğuna işaret eden Peskov, (Ermenistan'ın Roma Statüsü kararı, bize yönelik son derece düşmanca bir karar. Onaylayabileceğimiz bir durum değil." dedi.



Rusya ile Ermenistan arasındaki ilişkiler son dönemde gerginleşirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı da son olarak "dost olmayan" adımlar attığı gerekçesiyle Ermenistan'a nota vermişti.