Dağlık Karabağ'da son durum: Paşinyan, bölgede hiçbir Ermeni'nin kalmayacağını açıkladı
Rusya'nın Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önümüzdeki günlerde Dağlık Karabağ'da hiçbir Ermeni'nin kalmayacağını açıkladı. Bununla birlikte, Paşinyan'ın sözcüsü, Dağlık Karabağ'daki toplam 120 bin etnik Ermeni'den 65 bin 36'sının Ermenistan'a geçtiğini söyledi. Karabağ'daki sözde Ermeni yönetiminin ise 1 Ocak 2024 itibari ile feshedileceği duyuruldu.
Karabağ’daki Ermeni yetkililer, kendi kendine ilan edilen sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Samvel Shahramanyan'ın 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüm devlet kurumlarını fesheden bir kararname imzaladığını duyurdu.