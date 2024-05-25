Rusya ilerliyor: Bir bölgeyi daha ele geçirdi

Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Arkhanhelske köyünü ele geçirdi.

Rusya ilerliyor: Bir bölgeyi daha ele geçirdi

Harkov'da ilerlemeyi sürdüren Rus güçleri bir bölgeyi daha kontrolü altına aldı.

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Rus güçleri 'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Arkhanhelske köyünü ele geçirdi.

Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde ilerlediğini ve Ukrayna güçlerinin iki karşı saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Rusya, 11 Mayıs'ta Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Rus güçleri burada önemli ölçüde ilerleme sağladı.

Rusya Harkov'daki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi

Rusya Harkov'daki 12 yerleşim biriminde kontrolü ele geçirdi

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü açıkladı

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

El-Kassam Tugayları duyurdu: "Gazze'de bir grup İsrail askerini esir aldık"

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Avrupa'dan İsrail'e Gazze tepkisi: "Gerçek bir soykırım"

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan'a ait füze sistemi ele geçirdi

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

Hindistan'da lunaparkta yangın: 27 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...