Rusya ilerliyor: Bir bölgeyi daha ele geçirdi

Harkov'da ilerlemeyi sürdüren Rus güçleri bir bölgeyi daha kontrolü altına aldı.

Interfax haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Arkhanhelske köyünü ele geçirdi.

Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov bölgesinde ilerlediğini ve Ukrayna güçlerinin iki karşı saldırısını püskürttüğünü bildirdi.

Rusya, 11 Mayıs'ta Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Rus güçleri burada önemli ölçüde ilerleme sağladı.