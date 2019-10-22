İngiliz Financial Times'da yayımlanan habere göre, siber saldırılar İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Birimi ile ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin 2 yıl boyunca ortaklaşa yürüttüğü soruşturma sonucunda ortaya çıktı.
Buna göre, Rus istihbaratıyla bağlantılı hacker grubu, İran hükümeti bağlantılı bir siber casusluk grubunu hackledi.
Rusların, İranlı hackerların altyapısını kullanarak yaklaşık 20 ülkede saldırılar düzenlediği belirtiliyor.
Rusya haberle ilgili soruları yanıtsız bırakırken, başka ülkelere siber saldırılar düzenlediği iddiaları yalanlandı.
Rusya İran altyapısıyla başka ülkere siber saldırı düzenledi
NTV HaberDünya
İngiliz medyası Rus siber casusluk biriminin, İranlı bilgisayar korsanlarını hackleyerek İranlı korsanların altyapısıyla başka ülkelere saldırı düzenlendiğini yazdı.
İngiliz Financial Times'da yayımlanan habere göre, siber saldırılar İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Birimi ile ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin 2 yıl boyunca ortaklaşa yürüttüğü soruşturma sonucunda ortaya çıktı.