Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinde "dış tehdit" gündemi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin liderliğindeki heyet 25-27 Mart'ta başkent Pyongyang'da Kuzey Koreli yetkililerle temaslarda bulundu.



Narışkin, Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae​​​​​​​ ile bir araya geldi.

Taraflar, Kore Yarımadası ve Rusya'ya ilişkin bölgesel ve uluslararası durum hakkında fikirlerini paylaştı.



Narışkin ve Ri, "düşman güçlerin sürekli artan tehditlerine karşı işbirliğini artırma" konusunu ele aldı.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret etmişti. İki ülke ilişkilerinin ziyaretin ardından daha ilerlediği belirtiliyor.