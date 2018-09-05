Son dakika haberi! Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov İdlib mesajlarını Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la görüşmesinde verdi.

Rus Büyükelçi Yerhov, "Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili Türk partnerlerimizle sürekli temas halindeyiz, Amaç kalıcı barışını tesis edilmesidir" dedi .

Rus Büyükelçi Yerhov cuma günü iran'da yapılacak Türkiye, Rusya, iran zirvesini hatırlatarak, "Zirvede Suriye'de çözüm üretilmesi için mükemmel bir fırsat doğacaktır" diye konuştu .

Meclis Komisyon Başkanı Volkan Bozkır da, "Bütün arzumuz sivil kaybın ortaya çıkmaması ve göç dalgası meydana gelmemesidir" dedi.