Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de üst düzey askeri isimlerle yaptığı toplantıda konuştu.



Putin, "Sovyetler Birliği çökmüş olmasına rağmen NATO hala var ve gelişiyor" dedi.



NATO'nun genişlemesini Rusya'ya bir tehdit olarak nitelendiren Rusya Devlet Başkanı Putin gerilime rağmen işbirliğine hazır olduğunu da sözlerine ekledi.



Rusya lideri Putin ülkesinin donanmasını geliştireceklerini vurguladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Moskova'nın NATO için "stratejik bir sınama" teşkil ettiğini söylemişti.

