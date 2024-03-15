Rusya Odesa'yı füzeyle vurdu: 14 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın, Ukrayna'nın Karadeniz liman kenti Odesa'ya yönelik düzenlenen Rus füze saldırısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Hayatını kaybedenlerin arasında bir sağlık görevlisi ve bir kurtarma görevlisinin de olduğu açıklandı.



Bölge valisi Oleg Kiper, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, ilk patlamanın ardından yardıma gelen bir sağlık görevlisi ve bir Devlet Acil Servis çalışanı Rus füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti" dedi.



Vali Kiper, aralarında 7 acil durum servisi çalışanının da bulunduğu 46 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada ,Rusya'nın gece saatlerinde Harkiv, Donetsk ve Poltava'ya da Rusya tarafından saldırı düzenlendiğini bildirmişti.

Rusya da Ukrayna'nın dün, sınır eyaleti Belgorod'a helikopterlerle kuvvet indirme girişiminde bulunduğunu ve bunu engellediklerini duyurmuştu.

