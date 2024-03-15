Rusya-Ukrayna savaşı: Sınırı geçme girişimi engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın dün, Belgorod bölgesine sınır ötesi bir saldırı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.



Rusya'da devlet başkanlığı seçimleri için bugün oy verme işlemi başlarken bakanlık açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Ukrayna'nın, son aylarda düzenli olarak saldırıya uğrayan bir sınır eyaleti olan Belgorod bölgesine helikopterlerle kuvvet indirme girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise Rusya'nın gece saatlerinde ülkeye saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kiev'den yapılan açıklamada, Harkiv, Donetsk ve Poltava'ya Rusya tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun yaptığı muharebe çalışmaları sonucunda insansız hava araçlarının (İHA) tamamının Kirovograd, Mıkolayiv, Harkiv, Herson, Hmelnitski, Vinnitsa ve Kiev bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.



CAN KAYBI YOK

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saldırılarında kullandığı İHA'ların yaklaşık 15'inin Kiev yakınlarında imha edildiğini, saldırıda can kaybı ve hasar olmadığını aktardı.



Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Avdiyivka yönündeki birlikleri ziyaret ettiğini belirtti. Sırskiy, "Rusya, birkaç gündür üç tugay şeridindeki birliklerimizin savunmasını kırmaya çalışıyor, her gün savaşa araçlarla veya yaya olarak saldırı birimleri gönderiyor" diye konuştu.