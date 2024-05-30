Rusya: Refah'ta olanlar İsrail'in BM kararlarını yok saymasının sonucu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in Refah saldırısı hakkında konuştu.  Zaharova Refah'ta yaşananların İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararlarını yok saymasının doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

Rusya: Refah'ta olanlar İsrail'in BM kararlarını yok saymasının sonucu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,  haftalık basın toplantısında, 'in Refah kampına saldırısına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Saldırı sonucunda Refah kampında yaşanan görüntülerin normal bir insan için şok edici ve esef verici olduğuna dikkati çeken Zaharova, kurbanların yakınlarına, tüm Filistin halkına ve yönetimine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bu trajedinin bir çadır kentte yaşanmasının özellikle üzücü olduğunu vurgulayan Zaharova, bu kampın İsrailli yetkililerin de belirttiği gibi evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sığınabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri, savaştan ve bombalardan kaçabilecekleri bir yer olduğunu hatırlattı.

"GAZZE ÖLÜMCÜL RİSK BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ"

İsrail'in tek saldırısında 45'ten fazla kişinin öldüğünü, bugüne kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu on binlerce kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini dile getiren Zaharova, "Yaşananlar, Gazze Şeridi'nin tamamının artık, aslında bölge sakinleri için sürekli bir ölümcül risk bölgesine dönüştüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

Zaharova Refah'ta olanların İsrail tarafının BMGK ve BM Genel Kurulunun Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın durdurulması ve bölgeye güvenilir insani erişim sağlanması yönündeki çeşitli kararlarını yok saymasının doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi. 

Sözcü, "Bu bağlamda, uzun vadeli bir ateşkesin tesis edilmesini sağlayacak, Gazze halkına gerekli yardımı sağlayacak, çatışmayı çözme çabalarının siyasi ve diplomatik düzleme aktarılması için koşullar yaratacak bu kararların bir an önce uygulanması çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

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