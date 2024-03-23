Rusya, Soyuz MS-25 uzay aracını fırlattı

Uzaya çıkan ilk Belaruslu Vasilevskaya'nın Kozmonot Novitskiy ve NASA Astronotu Loral O'Hara ile birlikte ISS'te 12 gün geçirdikten sonra, geçtiğimiz yıl fırlatılan “Soyuz MS-24” uzay aracıyla 6 Nisan'da dünyaya döneceği aktarıldı.

NASA Astronotu Dyson ise Rus Kozmonotlar Oleg Konenko ve Nikolay Çub ile eylül ayına kadar ISS'te kalacak.

Rus Kozmonotlar Konenko, Çub ve NASA astronotu O'Hara'yı taşıyan Soyuz MS-24 uzay aracı 15 Eylül 2023'te fırlatılmıştı.