Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu’na bağlı Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıl’da BDT savunma bakanları konseyi toplantısına katıldı.



Şoygu, burada yaptığı konuşmada Suriye’nin büyük bir kısmının militanlardan temizlendiğini söyleyerek, kalan teröristlerle de silah bırakması için müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti.



Teröristlerin sözde halifelik planlarının bertaraf edildiğini ifade eden Şoygu, siyasi çözüm ve Suriye’nin tek, bütün bir devlet olarak yeniden canlanması için tüm şartların oluşturulduğuna işaret etti.



BDT ülkelerinin Suriye’nin yeniden inşasına katılmasını isteyen Şoygu, “Çok açıktır ki, güvenlik ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Bu bağlamda Suriye'de barışçıl bir yaşamın birlikte kurulması için öneride bulunuyorum” ifadelerini kullandı.



Suriye’de geniş bir yelpazede işbirliği yapılabileceğine dikkat çeken Şoygu, BDT ülkelerine, mayın temizleme, gerilimi azaltma bölgelerinin kontrol devriyesi, insani yardım ve altyapının yeniden inşası konularında birlikte çalışılabileceği önerisinde bulundu.



Eski Sovyet ülkeleri arasındaki ilişkileri sağlamak için 1991’de kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu bugün Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan’dan oluşuyor.

