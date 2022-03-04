Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9. gün: Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 9. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor.



Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı.



Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı.



ZELENSKİ: AVRUPA'NIN SONU OLUR



Zelenski, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.



Santralin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa’nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar” ifadelerini kullandı.



Zaporijya’daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenski, Çernobil Nükleer Santrali’nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.



Ukrayna’daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenski, “Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa’nın sonu olur. Bu Avrupa’nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa’nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa’nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin" diye konuştu.

ZAPORIJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE YANGIN



Ukrayna Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santraline her yönden ateş açtığını söyledi. Dışişleri Bakanı, Rus ordusunun ateşi derhal durdurması ve itfaiyecilerin güvenliğinin sağlaması gerektiğini ifade etti.

"PATLAMA YAŞANIRSA ÇERNOBİL'DEN ON KAT BÜYÜK OLUR"



Bakan, nükleer santralde bir patlama olması halinde Çernobil'deki patlamadan on kat daha büyük olacağını belirtti.

Ukrayna Acil Durum Servisi Nükleer Santraldeki yangının eğitim binasında çıktığını söyledi.

Ateş altındaki santralin sözcüsü 6 reaktörden birinin isabet aldığını belirtti. Sözcü, reaktörün tadilatta ve kullanılmadığını ancak içerisinde nükleer yakıt olduğunu açıkladı.



Santralin bulunduğu Enerhodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, santrale saldırılara bir an önce son verilmesi çağrısında bulundu.

BİDEN VE ZELENSKİ GÖRÜŞTÜ

Santral yangınının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’da Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu çıkan yangına ilişkin bilgi aldı.



Biden, Rusya'ya nükleer santral çevresindeki askeri faaliyetlerini durdurarak itfaiye güçlerinin ve acil durum ekiplerinin bölgeye erişiminin sağlanması için çağrı yaptı.



Ayrıca Biden, ABD Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlikten Sorumlu Müşaviri ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı ile de nükleer santrale ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SEYRİNDE"

Ukrayna İçişleri Bakanlığı bölgede radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiğini duyururken nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz, Ukraine 24 kanalına bağlanarak radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurdu.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ



Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.



Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.



Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.