Zelenski'den misilleme sözü: "Somut bir şekilde karşılık vereceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, dün Ukrayna'nın kuzeyindeki Chernihiv şehrinin merkezinde yedi kişinin ölümüne ve yaklaşık 148 kişinin yaralanmasına neden olan Rus füze saldırısına karşı sert bir misilleme sözü verdi.

"SOMUT BİR ŞEKİLDE KARŞILIK VERECEĞİZ"



Zelenskiy, geçtiğimiz ay Litvanya'da düzenlenen NATO zirvesine katılmasından bu yana ilk yurt dışı gezisi olan İsveç ziyaretinin sonunda "Askerlerimizin bu terör saldırısı nedeniyle Rusya'ya karşılık vereceğinden eminim. Somut bir şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Saldırıda ölenler arasında 6 yaşında Sofia adında bir kız çocuğunun da bulunduğunu ve yaralıların arasında 15 çocuğun bulunduğunu doğruladı.



Chernihiv bölgesi valisi Vyacheslav Chaus Pazar günü yaptığı açıklamada, yaralandığı teyit edilen toplam kişi sayısının 148'e yükseldiğini söyledi.

