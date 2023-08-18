Hollanda Savunma Bakanı, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 jetlerinin teslimatını onayladığını söyledi

Hollanda Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, ABD'nin Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16'ları teslim etmesine onay verdiğini, savaş uçaklarının neredeyse 18 aydır devam eden savaş üzerinde hemen bir etkisi olmayacak olsa da Kiev için büyük bir kazanç olduğunu söyledi



Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren; "ABD'nin F-16 jetlerinin Ukrayna'ya teslimatının önünü açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Ukraynalı pilotların eğitimini takip etmemize olanak tanıyor. Bir sonraki adımlara karar vermek üzere Avrupalı ortaklarımızla yakın temas halindeyiz." dedi.



Ukrayna uzun zamandır kendisine savaşta avantaj sağlayacak bir savaş uçağı talep ediyordu.

Kısa bir süre önce Kremlin güçlerine karşı uzun zamandır beklenen karşı saldırıyı hava koruması olmadan başlatarak birliklerini Rus havacılık ve topçu birliklerine karşı korumasız bırakmak zorunda kaldı.



Ukrayna'nın müttefiklerinin savaş uçaklarını teslim etmenin yanı sıra pilotları da eğitmesi gerektiği kaydedildi.

Washington, gelişmiş ABD Abrams tankları gibi F-16'ların da uzun vadede Kiev'in Rusya'yla mücadelesinde hayati önem taşıyacağını söylüyor.



11 ÜLKE UKRAYNALI PİLOTLARA F-16'LAR İÇİN EĞİTİM SÖZÜ VERDİ

Hollanda, Belçika, Kanada, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ın da dahil olduğu Batılı koalisyon, Temmuz ayında Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmaları için eğitim sözü verdi.

TESLİM TARİHİNİN NE ZAMAN OLACAĞI BELLİ DEĞİL



Ayrıca ilk F-16'ların Ukrayna'ya ne zaman teslim edileceği henüz netlik kazanmadı.

Hollanda'nın yanı sıra Danimarka da Haziran ayında Ukraynalı pilotların eğitimine başlandığını ve ülkenin Kiev'e jet teslim etmeyi düşündüğünü, ancak olası bir uçak bağışının gerçeğe dönüşebilmesi için pilotların altı ila sekiz aylık bir eğitime ihtiyaç duyacağını söyledi.



Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, eğitimden sonra hükümetin birkaç kez bağış yapmanın doğal bir adım olduğunu söyledi.

Rus yetkililer yaptıkları açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Moskova'nın merkezine ve ülkenin Karadeniz'deki gemilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarını durdurduğunu belirterek, saldırı girişimlerinden Ukrayna'yı sorumlu tuttu.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin Cuma günü erken saatlerde Moskova'nın merkezi üzerinde bir Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğü ve bazı parçaların bir sergi merkezine düştüğü belirtildi.



İHA'nın sabah saat 4 civarında düşürüldüğü ve parçaların neden olduğu herhangi bir yaralanma ya da yangın olmadığı belirtildi.

MOSKOVA'DA UÇUŞLAR KISA SÜRELİĞİNE ASKIYA ALINDI

Ancak, Moskova'nın dört büyük havalimanında da uçuşlar kısa süreliğine askıya alındı.

