Rusya, Moskova'da Ukrayna'ya ait iki insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesi üzerinde iki insansız hava aracını düşürdükten sonra Ukrayna'nın saldırısını engellediğini açıkladı.



Diğer iki insansız hava aracının ise Ukrayna sınırının kuzey doğusundaki Bryansk bölgesi üzerinde yakalandığı belirtildi.

Moskova üzerindeki hava sahası, son günlerde insansız hava araçlarının saldırılarının daha düzenli hale gelmesiyle birkaç kez kapatılmıştı.

MOSKOVA'DAKİ UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU



Bakanlık, bugün erken saatlerde Moskova'daki havaalanlarına ve havaalanlarından uçuşların geçici olarak durdurulduğunu söyledi.



Savunma Bakanlığı ayrıca bir Rus savaş uçağının Karadeniz'de Rus gaz üretim tesislerinin yakınında seyreden bir Ukrayna keşif botunu imha ettiğini söyledi.



Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Rus hava savunma sistemlerinin başkentin batısında Krasnogorsk ve Shastsy bölgelerinde iki insansız hava aracı düşürdüğünü söyledi.



Saldırılarda yaralanan olmadığı bildirildi ve Ukrayna konuyla ilgili yorum yapmadı.

ZELENSKİ MİSİLLEME SÖZÜ VERMİŞTİ



Ukrayna belirli İHA saldırılarının sorumluluğunu üstlenmemiş olsa da, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Chernihiv şehrinin merkezinde 7 kişinin ölümüne ve yaklaşık 148 kişinin yaralanmasına neden olan füze saldırına karşı sert bir yanıt vereceklerinin sözünü vermişti.



Cumartesi günü, Rusya'ya ait uzun menzilli bir bombardıman uçağı Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu imha edildi.



Son aylarda onlarca sabit kanatlı insansız uçak Rusya'nın başkentine saldırdı.



Moskova saldırılar için Kiev'i suçladı. Ukrayna, Rusya topraklarında meydana gelen olayların ya da saldırıların sorumluluğunu nadiren üstleniyor.



HOLLANDA 42 ADET F-16 GÖNDERECEK

Hollanda geçtiğimiz günlerde savaş uçağı F-16'ları Ukrayna'ya vermek için ABD'den onay aldığını duyurmuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ortak açıklama yapan Zelenski, "Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç, teşekkürler Hollanda." dedi.