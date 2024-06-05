Rusya: Ukrayna'daki Fransız askerleri "meşru hedef" olacak

Fransa, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu kararın ardından Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean Claude Gakosso ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Lavrov, Ukrayna'daki herhangi bir Fransız askeri eğitmeninin Rus Silahlı Kuvvetleri için "meşru bir hedef" olacağını söyledi.



Fransa'nın Ukrayna askerlerini eğitmek için göndereceği askeri eğitmenlere atıfta bulunarak, "Fransız eğitmenlerin zaten Ukrayna topraklarında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Lavrov, "Statüleri ne olursa olsun, askeri yetkililer veya paralı askerler silahlı kuvvetlerimiz için meşru bir hedefi temsil ediyor" diye konuştu.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise, "Ukrayna birliklerini eğiten eğitmenlerin herhangi bir dokunulmazlığa sahip olmadığını ve Fransız olup olmadıklarının önemli olmadığını" söylemişti.