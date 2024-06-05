Rusya: Ukrayna'daki Fransız askerleri "meşru hedef" olacak

Fransa'nın Ukrayna'da savaşan birlikleri eğitmek için Kiev'e asker göndereceğini açıklamasının ardından Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki Fransız askerlerinin "statüleri ne olursa olsun" meşru hedef haline geleceğini söyledi.

Rusya: Ukrayna'daki Fransız askerleri "meşru hedef" olacak

, geçtiğimiz günlerde 'da savaşan birlikleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu kararın ardından Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean Claude Gakosso ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, 'daki herhangi bir Fransız askeri eğitmeninin Rus Silahlı Kuvvetleri için "meşru bir hedef" olacağını söyledi.

Fransa'nın Ukrayna askerlerini eğitmek için göndereceği askeri eğitmenlere atıfta bulunarak, "Fransız eğitmenlerin zaten Ukrayna topraklarında olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Lavrov, "Statüleri ne olursa olsun, askeri yetkililer veya paralı askerler silahlı kuvvetlerimiz için meşru bir hedefi temsil ediyor" diye konuştu.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise, "Ukrayna birliklerini eğiten eğitmenlerin herhangi bir dokunulmazlığa sahip olmadığını ve Fransız olup olmadıklarının önemli olmadığını" söylemişti.

Putin'i kızdıracak hamle: Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

Putin'i kızdıracak hamle: Fransa, Ukrayna'ya asker gönderiyor

Haberi Görüntüle

FRANSA'DAN UKRAYNA'YA DESTEK KARARI

Başkomutanı Oleksandr Sırski, Fransız askeri eğitmenlerinin eğitim merkezlerine erişmesine izin veren belgeleri imzaladığını söylemişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta "söylentiler veya alınabilecek kararlar" hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Lavrov, son birkaç yılda Afrika kıtasını birkaç kez ziyaret etti. Dışişleri Bakanı, 'nın Moskova'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgaline destek sağlama arayışında.

Son yıllarda bazı Afrika ülkeleri, Fransa ve ABD gibi geleneksel batılı ortaklarına karşı artan hayal kırıklığını dile getiriyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı

Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı

İnsan kaynaklı küresel ısınma zirve noktasına ulaştı

İnsan kaynaklı küresel ısınma zirve noktasına ulaştı

Kongrede komik anlar: Meclis üyesinin oğlu gündem oldu

Kongrede komik anlar: Meclis üyesinin oğlu gündem oldu

İngiltere'de Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

İngiltere'de Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

Öldü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında hayatta olduğu anlaşıldı

Öldü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında hayatta olduğu anlaşıldı

Hindistan'da yapılan genel seçimlerin sonucu belli oldu

Hindistan'da yapılan genel seçimlerin sonucu belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...