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Rusya, Ukrayna'yı vuruyor: "Tüm hedeflere ulaşıldı"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Belgorod'a yönelik hava saldırılarına karşılık vermek için yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Bu saldırılar sırasında Ukrayna'ya ait altyapı sistemleri, askeri kompleksler ve enerji santralleri vuruldu. Bakanlık yaptığı açıklamada, Rus ordusunun tüm hedeflerine ulaştığını kaydetti.

Rusya, Ukrayna'yı vuruyor: "Tüm hedeflere ulaşıldı"

Savunma Bakanlığı, 'ya yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu.

Ukrayna'nın altyapısını hedef alan saldırılar, Kiev'i Rus topraklarına yönelik saldırılarından dolayı cezalandırmayı amaçlayan bir dizi intikam saldırısı içeriyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, elektrik şebekelerinin, demiryolu ağlarının, mühimmat depolarının ve diğer hedeflerin başarıyla vurulduğu bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğu Zaporijya bölgesindeki Myrne köyünün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, "Planlanan tüm savaş hedeflerimize ulaştık" ifadelerine yer verdi.

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