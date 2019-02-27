Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ortak açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki mülteci kampında bulunanların Rusya ve Suriye güçleri tarafından tahliyesine izin verilmesi isterdi.

Rusya ve Suriye güclerinin, Rukban kampındaki mültecileri taşıyacak otobüsleri hazırladığı belirtildi.

Mültecilerin güvenli geçişinin garanti edileceği vurgulandı.