Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ortak açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki mülteci kampında bulunanların Rusya ve Suriye güçleri tarafından tahliyesine izin verilmesi isterdi.
Rusya ve Suriye güclerinin, Rukban kampındaki mültecileri taşıyacak otobüsleri hazırladığı belirtildi.
Mültecilerin güvenli geçişinin garanti edileceği vurgulandı.
Rusya ve Suriye'den ABD'ye "askerlerini çek" çağrısı
NTV HaberDünya
ABD'nin Suriye'de yaklaşık 400 asker bırakacağını açıklamasının ardından Rusya ve Suriye'den yine bir çekilme çağrısı geldi. Moskova ve Şam, Amerikan askerlerinin ülkeyi terk etmesi çağrısını yineledi.
Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Ortak açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki mülteci kampında bulunanların Rusya ve Suriye güçleri tarafından tahliyesine izin verilmesi isterdi.