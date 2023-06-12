Rusya ve Ukrayna arasında 189 esir takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda, esir düşen ve ölüm tehlikesi altında olan 94 Rus askeri, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan geri getirildi. Serbest bırakılanlara gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.