Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujni görevden alındı

VALERİY ZALUJNİ KİMDİR?



Valeriy Zalujni, Şubat 2022'den beri savaşı yönetiyordu. Ukraynalılar tarafından kahraman olarak görülen Zalujni için "Demir Komutan" deniliyordu.



49 yaşındaki Zalujni, göreve getirildikten yalnızca 7 ay sonra, topyekün bir işgale karşı ülke savunmasına liderlik ediyordu.



Sovyetler Birliği ordusunda görevli bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Zalujni’nin Sovyet ordusundaki keskin hiyerarşiye mesafeli olduğu biliniyordu.



1990’larda Ukrayna’da askeri okula yazıldığında, ülke çoktan bağımsızlığını elde etmişti.



Savaş alanındaki ilk deneyimi, 2014 yılında ülkenin doğusunda ayrılıkçı gruplar ile mücadele noktasında oldu.

