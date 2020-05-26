Rusya'da askeri helikopter kazasında 4 kişi öldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.



Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.



Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.



Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

